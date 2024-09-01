У детей судьи ВС Татарстана нашли американское гражданство. «Родились в Нью-Йорке»

Судья ВС Татарстана Юсупов назвал законным наличие гражданства США у своих детейJenny Kane/AP Против жены и сына судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова возбуждено уголовное дело за сокрытие информации о гражданстве США.
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