💼 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых в Крыму превысило 227 тысяч Их количество в республике продолжает расти, сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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💼 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых в Крыму превысило 227 тысяч Их количество в республике продолжает расти, сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.