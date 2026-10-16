В преддверии выхода Call of Duty: Modern Warfare 4 Компания MSI показала видеокарту GeForce RTX 5080 16G COD MW4 Edition OC, посвящённую, как можно догадаться из названия, игре Call of Duty: Modern Warfare 4, которая выходит 23 октября.
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