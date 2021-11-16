Ай-ай: Жители Мадагаскара боятся произносить его имя и верят, что зверь несёт погибель. Неужели только из-за внешности?

В моём университете бытовала легенда, что студенты, закрывающие весь семестр за время сессии, после смерти перерождаются в ай-ай, живое воплощение недосыпа, скомпенсированного ударными дозами кофе! Нужно больше кофе! Европейцы обнаружили мадагаскарскую руконожку в 1780 году и решили позаимствовать название вида у местного населения.
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