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Чемпионат мира среди юниоров. Пары. Голубева и Мур, Барам и Тюменцев, Мураками и Моригути покажут короткие программы

В Калгари стартует чемпионат мира среди юниоров по фигурному катанию. Пары выступят с короткими программами.

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