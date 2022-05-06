15 котов, которым нужно устранить сбой в системе и срочно перезагрузиться

Согласитесь, коты ведут себя непредсказуемо. Иногда их поведение настолько странное и смешное, что так и хочется найти ту самую кнопку, зажать ее и "перезагрузить" питомца до привычного ему поведения (вернуть заводские настройки, так сказать).