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Пусть пища будет твоим лекарством

Сколько я себя помню в детстве, этот мамин монолог преследовал меня почти до самого совершеннолетия. Отвращение почти до тошноты вызвали у меня мясные продукты, молоко, сметана, сливки, кефир и ряженка… Все это сначала просто выплевывалось, а потом, когда я стала чуть старше, потихоньку выливалось в раковину или выкидывалось в окошко на газончик на радость местным кошкам.

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