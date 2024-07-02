Пусть пища будет твоим лекарством

Сколько я себя помню в детстве, этот мамин монолог преследовал меня почти до самого совершеннолетия. Отвращение почти до тошноты вызвали у меня мясные продукты, молоко, сметана, сливки, кефир и ряженка… Все это сначала просто выплевывалось, а потом, когда я стала чуть старше, потихоньку выливалось в раковину или выкидывалось в окошко на газончик на радость местным кошкам.