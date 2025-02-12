Вопрос двойного налогообложения при переквалификации отношений с самозанятыми в трудовые

Судебная коллегия по экономическим спорам в определении от 03.02.2025 № 309-ЭС24-20306 приняла решение об отмене судебных актов нижестоящих инстанций и отправке на новый круг вопроса о доначислении налога на доходы физических лиц, подлежащих удержанию и уплате налоговым агентом (Индивидуальным предпринимателем) в результате произведенной налоговым органом реконструкции отношений.