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ФедералПресс

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Песков: любые наброски вариантов урегулирования конфликта на Украине не могут быть публичными

Песков: любые наброски вариантов урегулирования конфликта на Украине не могут быть публичными

МОСКВА, 23 апреля, ФедералПресс. Любые предварительные предложения и наброски, касающиеся возможного урегулирования конфликта на Украине, не подлежат огласке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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