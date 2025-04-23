Песков: любые наброски вариантов урегулирования конфликта на Украине не могут быть публичными

МОСКВА, 23 апреля, ФедералПресс. Любые предварительные предложения и наброски, касающиеся возможного урегулирования конфликта на Украине, не подлежат огласке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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