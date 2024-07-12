Появились фотографии салона нового кроссовера Changan CS75 Plus

Популярная модель Changan готовится к уже третьей смене поколения в Китае. При этом многое о «четвертом» CS75 Plus уже известно: ранее марка опубликовала официальные фотографии экстерьера и раскрыла подробности об оснащении, а теперь показала внутреннее убранство.