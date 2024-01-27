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Магнитные бури до конца января 2024 года: как сохранить здоровье в период атмосферных возмущений

Магнитные бури до конца января 2024 года: как сохранить здоровье в период атмосферных возмущений

Магнитные бури до конца января 2024 года: как сохранить здоровье в период атмосферных возмущений Ольга ВайленкоВ последние дни Землю охватили мощные геомагнитные колебания, достигнувшие пяти баллов из девяти возможных.

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