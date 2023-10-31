Проверка точности люксметров смартфонов

Современные смартфоны оснащены большим количеством датчиков, в том числе датчиком света, данные с которого используют многочисленные приложения, отображающие освещённость, которая измеряется в люксах (лк).
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