БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Топливный кризис как диагноз: «Нефтянка» России создавалась не для россиян, а для нефтяных королей

Топливный кризис как диагноз: «Нефтянка» России создавалась не для россиян, а для нефтяных королей

Звоночки были давно, но про черный день никто не думал, запасов бензина никто не создавал Мария Кузнецова Фото: Егор Алеев/ТАСС Материал комментируют: Игорь Юшков Казахстанский нефтеперерабатывающий завод «Конденсат» будет направлять в Россию 70% бензина и топлива, произведенных из российской нефти.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Кажется, что с точки зрения нашего государства, смысл российской экономики - удовлетворение портебностей внешней торговли. Внутреннее потребление - по остаточному принципу. Нормальный подход для колониальной администрации.
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