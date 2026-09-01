Топливный кризис как диагноз: «Нефтянка» России создавалась не для россиян, а для нефтяных королей

Звоночки были давно, но про черный день никто не думал, запасов бензина никто не создавал Мария Кузнецова Фото: Егор Алеев/ТАСС Материал комментируют: Игорь Юшков Казахстанский нефтеперерабатывающий завод «Конденсат» будет направлять в Россию 70% бензина и топлива, произведенных из российской нефти.