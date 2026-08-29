Осужденный за убийство жены при детях сибиряк пытается обжаловать приговор

Суд назначил мужчине 11 лет лишения свободы в колонии общего режима Житель Новосибирской области, осужденный на 11 лет колонии за убийство супруги, намерен обжаловать вынесенный ему приговор.
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