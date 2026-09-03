Лавров выразил надежду на успех Трампа в урегулировании на Корейском полуострове

На Восточном экономическом форуме министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на успешное урегулирование Дональдом Трампом напряженности на Корейском полуострове, отметив при этом, что США стремятся сдерживать КНДР.
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