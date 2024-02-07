Судьба Надеждина в этом политическом цикле уже предрешена

Политологи Данилин и Август оценили вероятность регистрации Надеждина кандидатом на выборах президента @ ANATOLY MALTSEV/EPA/ТАСС Tекст: Андрей Резчиков Несмотря на то, что ЦИК пошел навстречу Борису Надеждину и принял решение перенести на сутки заседание о его регистрации кандидатом на выборах президента, решение уже понятно, ведь в законе четко прописан допустимый процент брака в подписях, заявили опрошенные газетой ВЗГЛЯД политологи Павел Данилин и Алена Август.