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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Судьба Надеждина в этом политическом цикле уже предрешена

Судьба Надеждина в этом политическом цикле уже предрешена

Политологи Данилин и Август оценили вероятность регистрации Надеждина кандидатом на выборах президента @ ANATOLY MALTSEV/EPA/ТАСС Tекст: Андрей Резчиков Несмотря на то, что ЦИК пошел навстречу Борису Надеждину и принял решение перенести на сутки заседание о его регистрации кандидатом на выборах президента, решение уже понятно, ведь в законе четко прописан допустимый процент брака в подписях, заявили опрошенные газетой ВЗГЛЯД политологи Павел Данилин и Алена Август.

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Комментарии
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Vladimir Soukhatchev
Как же ясно видно, что этот «кандидат» изначально был выбран для провокации на выборах, что подтверждает его нарочито небрежная кампания по сбору «мертвых душ поддержки»!
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3 час.
ct
cto talykova
Чтобы было о чём поговорить, на предмет об ущемлении прав &quot;действительного соперника&quot; Путина. Не смешите мои ботинки. Тоже мне соперник.
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2 час.
АК
Александр Кутуев
Был Надеждин, стал Безнадёгин! Ну и ладненько!
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2 час.

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