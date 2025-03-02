Песков об отношениях между РФ и США: «Предстоит долгий путь»

МОСКВА, 2 марта, ФедералПресс. Внешнеполитический курс новой администрации США стремительно меняется, что уже привело к неожиданному совпадению с Россией позиций по ряду вопросов, в том числе по украинскому кризису.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии