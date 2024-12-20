«Месси в Саудовской Аравии могли дать гораздо больше денег, но ему наверняка нравится жить в испаноязычной среде, которая превалирует во Флориде». Журналист AFP о Лео в «Интер Майами» 

37-летний форвард играет за клуб МЛС с августа 2023 года. — Как вы думаете, это правильное место для Месси, чтобы продолжать карьеру? — Большинство людей признают, что после «ПСЖ» он хотел бы вернуться в «Барселону», но с учетом ситуации в клубе это было невозможно.