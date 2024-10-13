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Царьград

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В Нижнем Тагиле пьяный неадекват открыл стрельбу по людям из охотничьего ружья

В Нижнем Тагиле пьяный неадекват открыл стрельбу по людям из охотничьего ружья

Перед этим он избил женщину.В Нижнем Тагиле пьяный неадекват открыл стрельбу по людям из ружья. Как рассказали очевидцы, все началось с того, что он избил женщину.

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