Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Минобороны рассказало о подвиге рядового Зеленина

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Рядовой Никита Зеленин вывел автомобиль, на котором перевозил боеприпасы для российских подразделений, из-под огня ВСУ в безопасное место, не допустив поражения техники и детонации снарядов.

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