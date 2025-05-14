Минобороны рассказало о подвиге рядового Зеленина

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Рядовой Никита Зеленин вывел автомобиль, на котором перевозил боеприпасы для российских подразделений, из-под огня ВСУ в безопасное место, не допустив поражения техники и детонации снарядов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии