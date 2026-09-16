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Царьград

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Национальное конгресс-бюро снижает издержки участников форумов

Национальное конгресс-бюро снижает издержки участников форумов

Ассоциация "Национальное конгресс-бюро" отмечает, что крупные форумы сокращают транзакционные и коммуникационные издержки, объединяя под одной крышей государственные структуры, бизнес, экспертов и СМИ для эффективного решения задач.

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