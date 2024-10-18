Жителей Подмосковья пригласили на экологический диктант

Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский экологический диктант. Он пройдет с 25 ноября по 8 декабря по инициативе общества «Равноправие», движения «Ангел ДетствоХранитель» и детского эколого-биологического центра.
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