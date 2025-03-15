"Спасибо этим мужикам!": соседки Гульназ про убивших её депутата и главу посёлка

Vladimir Lioubimcev

Если это все правда, как себя вела Гульназ, ее нужно было судить. А вот теперь за ее убийство и пытки, убийцы будут сидеть. Может даже на пожизненном сроке... НЕ НУЖНО БЫЛО ТЕРПЕТЬ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА и ОСКОРБЛЕНИЯ и ТЕМ БОЛЕЕ ПОТОМ НАРУШАТЬ ЗАКОН ВСЛЕД ЗА НЕЙ!!