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"Спасибо этим мужикам!": соседки Гульназ про убивших её депутата и главу посёлка

"Спасибо этим мужикам!": соседки Гульназ про убивших её депутата и главу посёлка

Русский компас Гульназ Валеева со своими палачами. Фото: коллаж / соцсети. В деле о жуткой расправе над женщиной всплыли новые детали.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Если это все правда, как себя вела Гульназ, ее нужно было судить. А вот теперь за ее убийство и пытки, убийцы будут сидеть. Может даже на пожизненном сроке...  НЕ НУЖНО БЫЛО  ТЕРПЕТЬ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА и ОСКОРБЛЕНИЯ и ТЕМ БОЛЕЕ ПОТОМ  НАРУШАТЬ ЗАКОН ВСЛЕД ЗА НЕЙ!!
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5 час.
Алексей Васильев
Как бы она себя не вела, есть вполне законные способы. Другое дело, что преступная халатность местных полицаев могла достать всех. Если дело обстояло так, как  описывают соседи, то посадки нужно начинать именно с полиции.
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2 час.
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