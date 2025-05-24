Ели борщи, читали книги: обменянные боевики ВСУ раскрыли условия их содержания в плену

МОСКВА, 24 мая, ФедералПресс. Военнопленные украинские солдаты поделились своими впечатлениями о жизни в плену после недавнего обмена, в результате которого Россия вернула 270 своих военных и 120 гражданских лиц, включая мирных жителей Курской области.