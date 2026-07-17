БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ЧМ-2026: Трамп и Инфантино ждут в финале матч-реванш между Францией и Аргентиной

ЧМ-2026: Трамп и Инфантино ждут в финале матч-реванш между Францией и Аргентиной

Противостояние Мбаппе и Месси принесет отличную прибыль ФИФА и компаниям США. Но Кейн и Ямаль против Дмитрий Светлов Фото: AP/TASS Чемпионат мира-2026 вышел на финишную прямую.

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