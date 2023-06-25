Всё о разводах

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Какие женские комплексы видны «по одежке»?

Какие женские комплексы видны «по одежке»?

Много езжу по городу, 98% ходят по улице несуразно одетые, абсолютно неженственные барышни. Почему вы перестали краситься, укладывать волосы, ходите в парках и обтягивающих жутких зауженных джинсах? Вам мужчины перестали быть интересны - или принцип и такую полюбят?»«У меня вопрос к понимающим женщинам - имеет ли смысл строить серьезные отношения с девушкой, которая постоянно ходит в очень коротких юбках? Может ли такая девушка стать хорошей женой и матерью?»«Если женщина одевает красное - это отчаянная попытка привлечь к себе внимание мужчин, получить мужское внимание».

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