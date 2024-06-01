На церемонию прощания с Заворотнюк прибыли Песков, Тарасова, Авербух и Юшкевич

На церемонию прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк в Москве прибыли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со своей супругой, олимпийской чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навкой, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух и актер Сергей Юшкевич.