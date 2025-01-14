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Творчество семьи Чубайсов

Творчество семьи Чубайсов

Работу Авдотьи Смирновой знакомые с «либретто» эксперты толкуют как биографическую историю ее семьи. Спектакль называется «Не тот свет» и выйдет в Тель-Авиве в мае на русском языке.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Правильно читать: «на деньги, украденные в России»!
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Хорошие люди умирают, а эта мразь никак не подохнет!
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Татьяна Хомякова
мрази-они не умирают потому,что богу не нужны
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