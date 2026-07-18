От Куликова поля до наших дней: кому и зачем помогает преподобный Сергий

Сергий Радонежский основал обитель на холме Маковец, которая в последствии стала лаврой Преподобный Сергий Радонежский по праву носит звание «игумена земли Русской» – его почитание в народе и церкви не знает границ.
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