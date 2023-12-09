Эксперт Широв: Антироссийские санкции Запад использует как информационный повод

Безостановочно вводимые против России со стороны государств Запада санкции используются ими в качестве информационного повода, рассчитывая на демонстрацию таким образом собственной поддержки в адрес Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии