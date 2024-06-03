Как защитить авто от жары?

Повышенная температура среды может считаться экстремальным условием эксплуатации. Большинство современных моделей авто на это не рассчитаны, поэтому нужно соблюдать рекомендации экспертов, которые помогут защитить автомобиль от жары.
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