❗️ Керчане почтили память воинов, принимавших участие в Керченско-Эльтигенской операции 81 год назад в ночь с 31 октября на 1 ноября в посёлке Героевское высадился Керченско-Эльтигенский десант.
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❗️ Керчане почтили память воинов, принимавших участие в Керченско-Эльтигенской операции 81 год назад в ночь с 31 октября на 1 ноября в посёлке Героевское высадился Керченско-Эльтигенский десант.