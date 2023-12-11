«Заказ» экс-главбуха ОГАУ сравнили с «делом» Хинштейна

Столичное журналистское агентство расследований Free Lance Bureau (FLB) опубликовало материал о попытке закрыть бывшего главбуха ОГАУ Оксану Филимонову в орловской психбольнице по очевидно фальшивому документу.
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