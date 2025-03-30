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Снайпер рассказал, что украинские боевики насиловали девушек в Шахтерском в ДНР

Снайпер рассказал, что украинские боевики насиловали девушек в Шахтерском в ДНР

Global Look Press/Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) грабили мирное население и насиловали девушек в Шахтерском Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным "Руль".

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