Глава Корпорации МСП Исаевич: Россия уделяет особое внимание развитию технологий

Первые 8 предприятий, имеющие статус малых технологических компаний (МТК), получили льготные кредиты по ставке 3% годовых, сообщил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич.
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