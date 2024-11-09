Минобороны РФ: женщина-военнослужащая ВСУ взята в плен в Курской области

Российские военные в Курской области взяли в плен женщину-солдата ВСУ.«Стрелок рядовой Наталья Балаклицкая взята в плен военнослужащими группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области», — сообщили в Минобороны РФ.
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