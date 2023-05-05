В Архангельске столкнулись три автомобиля, в ДТП пострадал ребёнок

Авария случилась 4 мая в 18:28 напротив дома №164 на Троицком проспекте.Водитель автомобиля «Ленд Ровер» не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем «Рено».
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