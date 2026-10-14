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Аргументы и Факты

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Маск ответил на претензии касательно работы Starlink на Украине

Маск ответил на претензии касательно работы Starlink на Украине

Илон Маск дал комментарий по поводу претензий украинской стороны, касающихся работы терминалов Starlink.

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