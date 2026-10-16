A southern ground hornbill at a Netherlands zoo has become the first bird in the world to receive 3D-printed prosthesis on both its upper and lower beak.
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