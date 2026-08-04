Почему лучшая Балтийская война – это та, которая не состоялась

Современный кризис системы международной безопасности в Балтийском регионе держится на крайне опасном убеждении натовских генералов в том, что Россия не решится применить свой ядерный арсенал в ответ на сухопутную и морскую блокаду Калининградской области, как не применила его при вторжении ВСУ в Курскую.