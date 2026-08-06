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U.S. Diesel Exports Hit Record High as Global Supply Crunch Deepens

US distillate exports surged to a record last week as global supplies tightened. Disruptions across the Gulf area and various surrounding maritime chokepoints, as well as Ukrainian one-way attack drone strikes that have paralyzed portions of Russia's energy infrastructure, have been a major boon for US refiners and export terminals along the Gulf of America.

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