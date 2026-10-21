The FBI is investigating reports that someone threw an incendiary device at the U.S. Immigration and Customs Enforcement building in Atlanta.
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