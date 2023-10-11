Глава ФСБ Бортников заявил о 13 европейских ЧВК, воюющих на Украине

Против России на Украине воюют члены 13 частных военных компаний из Европы и члены девяти зарубежных военизированных прокси-формирований, установлены почти 800 наемников из 35 стран, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
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