В Петербурге пройдет XII Международный форум «Евразийская экономическая перспектива»

Его тема – «Интеграционное взаимодействие в Большой Евразии как основа нового многополярного мира» С 13 по 15 декабря в Северной столице пройдет XII Международный форум «Евразийская экономическая перспектива».
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