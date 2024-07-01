Золотая баба: где спрятан самый таинственный артефакт Сибири

Об этом драгоценном идоле так часто упоминали историки и ученые разных стран и эпох, что в его существовании никто не сомневается.
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