РЖД vs ТЛЦ. Эксперты опасаются возникновения контейнерных монополий, которые могут стать сильнее железнодорожной

Опрошенные редакций Vgudok участники рынка и специалисты неоднозначно прокомментировали проработку Минтрансом введения договоров для железнодорожных перевозок по механизму ship-or-pay, который будет касаться только контейнеров, идущих в адрес ТЛЦ.
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