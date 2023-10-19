Law & Order: Organized Crime Names Its 6th Showrunner In 3 Years — Ozark Vet John Shiban

Law & Order: Organized Crime‘s search for a Season 4 showrunner is dun-done. Organized Crime — led by Christopher Meloni, reprising his SVU role as Elliot Stabler — premiered in April 2021, and had already cycled through five showrunners.
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