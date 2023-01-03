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“Чтобы поставки грузов не прекращались”: офицер ФСБ Храпач предположил, почему Россия не уничтожает железнодорожные мосты на Украине

“Чтобы поставки грузов не прекращались”: офицер ФСБ Храпач предположил, почему Россия не уничтожает железнодорожные мосты на Украине

Сохранение железнодорожной сети Украины в ходе спецоперации, возможно, объясняется заинтересованностью в сохранении транзита некоторых российских экспортных грузов через территорию страны.

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