Древняя монета Россияне находят клады в самых необычных местах: николаевские червонцы — в канаве для дождевой воды, золото сарматов — в мусорной яме, серебряные ложки и облигации — под паркетом.
Нашел клад — получи срок. Как перевернулась жизнь россиян, случайно откопавших золото
Комментарии
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М
ММ
Был такой фильм в конце советского времени, как нашедшие клад никак не могли его сдать. Комедия. А вот быль. Кооператоры делали себе офис в подвале старого дома. Поделили подвал и начали копать. Копали каждый в своей части подвала. Мужик откопал целый мешок золотых изделий. На следующий день еще такой же мешок. А поскольку по ТВ шел фильм о незадачливых кладоискателях, то решили местным клад не сдавать. Так в мешках на поезде повезли в Москву на Петровку 38. Там для сопровождения клада вызвали БТР.
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1 д.
Иван Ураганов
При СССР нашедшему клад,полагалось 25% сейчас 50% ,уже лучше.
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51 мин.
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