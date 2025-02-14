Нашел клад — получи срок. Как перевернулась жизнь россиян, случайно откопавших золото

М

ММ

Был такой фильм в конце советского времени, как нашедшие клад никак не могли его сдать. Комедия. А вот быль. Кооператоры делали себе офис в подвале старого дома. Поделили подвал и начали копать. Копали каждый в своей части подвала. Мужик откопал целый мешок золотых изделий. На следующий день еще такой же мешок. А поскольку по ТВ шел фильм о незадачливых кладоискателях, то решили местным клад не сдавать. Так в мешках на поезде повезли в Москву на Петровку 38. Там для сопровождения клада вызвали БТР.