Зеленский лишился своего особого статуса на Западе – СМИ

Фокус поддержки Запада сместился с проблем Украины на конфликт на Ближнем Востоке. Привыкший быть в центре внимания президент Украины Владимир Зеленский лишился своего особого статуса, пишет польская Forsal.
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